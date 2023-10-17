В Кремле ответили на желание Байдена «подавить Россию» 

Достойный ответ бла бла бла! Пескову ли давать ответы США, если у него там большой хвост -экс супруга и дочь? Иногда лучше жевать!👀😱👈😜

Лев Добрый

По нормальному, этому старому безумцу Джо должен дать достойный ответ сам президент, когда-то он заявил, что Россия сильнее любого агрессора, вот и надо исходить от этих слов!👀👍👈