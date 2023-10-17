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В Кремле ответили на желание Байдена «подавить Россию» 

В Кремле ответили на желание Байдена «подавить Россию» 

Желание президента США Джо Байдена подавить Россию и президента РФ Владимира Путина — не новая идея, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Комментарии
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Лев Добрый
Достойный ответ бла бла бла! Пескову ли давать ответы США, если у него там большой хвост -экс супруга и дочь? Иногда лучше жевать!👀😱👈😜
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1 д.
Лев Добрый
По нормальному, этому старому безумцу Джо должен дать достойный ответ сам президент, когда-то он заявил, что Россия сильнее любого агрессора, вот и надо исходить от этих слов!👀👍👈
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1 д.

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