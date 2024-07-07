Россия установит прямые поставки какао-бобов из Нигерии Ирэн Орлонская5 июля торговый представитель России в Нигерии Максим Петров сообщил «Известиям», что Россия начнет напрямую импортировать какао-бобы из Нигерии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии