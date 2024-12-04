Министр спорта заявил о проверке фактов коррупции в российском футболе

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Правоохранительные органы проверят факты коррупции в российском футболе, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, комментируя заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о долге 36 миллионов рублей футбольного клуба "Крылья Советов" за взятки судьям.
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