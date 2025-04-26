Раскрыто значение встречи Путина и спецпосланника Трампа

Ирландский журналист Боуз: Кроме Украины Россия и США обсуждают сотрудничество Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал встречу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии