«Нет смысла ни в чем»: жена Андрея Макаревича* страдает в Израиле

Андрей Макаревич* (Признан иностранным агентом на территории РФ) уже больше года живет в Израиле. Он планировал там стать отцом и вернуться в Россию, однако после начала всех событий 24 февраля 2022 года остался в другом государстве.
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