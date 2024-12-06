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Русский Днепропетровск

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Спасибо Западу за помощь Украине? Танки разваливаются, снаряды не взрываются

Константин Ольшанский 5 декабря 2024 г., 20:29   Нынешнему министру обороны Умерову светит позорная отставка, как и его предшественнику Сразу несколько крупных западных изданий, от The Guarduan до Politico, разродились «расследованиями» о том, что Украину наводнили некачественные артиллерийские снаряды.

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