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Рөстәм Миңнеханов: Нефть-газ химиясе комплексы - безнең икътисадның нигезе

Рөстәм Миңнеханов: Нефть-газ химиясе комплексы - безнең икътисадның нигезе

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан нефть-газ химиясе форумының (ТНФ-2026) пленар утырышында чыгыш ясады, ул 26 августтан 28 августка кадәр республика башкаласында «Казан Экспо» халыкара күргәзмә территориясендә уза.

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