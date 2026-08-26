Рөстәм Миңнеханов: Нефть-газ химиясе комплексы - безнең икътисадның нигезе

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан нефть-газ химиясе форумының (ТНФ-2026) пленар утырышында чыгыш ясады, ул 26 августтан 28 августка кадәр республика башкаласында «Казан Экспо» халыкара күргәзмә территориясендә уза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым