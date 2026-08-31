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Минцифры нашло способ бороться с рекламой VPN и другого запретного контента

Минцифры нашло способ бороться с рекламой VPN и другого запретного контента

Минцифры просит выделить IP-адреса белого списка сайтов в отдельные подсети, чтобы исключить из него ресурсы с контентом, который запрещен в РФ, в том числе рекламой VPN-сервисов, интим-услуг и др.

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