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"Пусть охраняют": челябинские школьники передали бойцам в зону СВО куклы-обереги

"Пусть охраняют": челябинские школьники передали бойцам в зону СВО куклы-обереги

Посылки на передовую собрали учащиеся 11 лицея.В бандеролях, которые доставили в отделение "Народный фронт Челябинская область" — много разных "приятностей", которые, несомненно, порадуют русских воинов, несущих непростую службу "за ленточкой".

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