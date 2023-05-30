"Пусть охраняют": челябинские школьники передали бойцам в зону СВО куклы-обереги

Посылки на передовую собрали учащиеся 11 лицея.В бандеролях, которые доставили в отделение "Народный фронт Челябинская область" — много разных "приятностей", которые, несомненно, порадуют русских воинов, несущих непростую службу "за ленточкой".
Посылки на передовую собрали учащиеся 11 лицея.В бандеролях, которые доставили в отделение "Народный фронт Челябинская область" — много разных "приятностей", которые, несомненно, порадуют русских воинов, несущих непростую службу "за ленточкой".
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