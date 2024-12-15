НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

54 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Шаповалов
    "Если Турции удастся стабилизировать обстановку в Сирии, то в ближайшем будущем Анкара сможет обеспечить ЕС дешевым п...Турки возобновляю...
  • Е Пронина
    ну ,а что помешает их газопровод подорвать, как они наш севпоток? ничто)калибра иди орешника будет достаточно,,Турки возобновляю...
  • Коська
    НУ, наконец то, пришло ОСОЗНАНИЕ!!!!!!А что раньше этого не понимали, ЗАЧЕМ РОССИЯ ВБУХИВАЛА такое количество средств...Турки возобновляю...

Как англосаксы руками украинцев стараются нейтрализовать нас дронами

Как англосаксы руками украинцев стараются нейтрализовать нас дронами

Когда 6 декабря вертолёты береговой охраны и сторожевые катера ЧФ обнаружили украинские БЭКи, которые собирались уничтожить, их ждал неожиданный сюрприз: роботы на «безэкипажниках» посредством автонаведения первыми открыли пулемётный огонь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх