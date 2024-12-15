Как англосаксы руками украинцев стараются нейтрализовать нас дронами

Когда 6 декабря вертолёты береговой охраны и сторожевые катера ЧФ обнаружили украинские БЭКи, которые собирались уничтожить, их ждал неожиданный сюрприз: роботы на «безэкипажниках» посредством автонаведения первыми открыли пулемётный огонь.
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