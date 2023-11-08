Госдеп раскрыл карты: США намерены "задушить" русский газовый проект в Арктике

Соединённые Штаты поставили перед собой цель прекратить проект России под названием "Арктик СПГ-2".Русский проект "Арктик СПГ-2" - строительство завода по сжижению природного газа - настолько мозолит глава Соединённым Штатам, что они задались целью его уничтожения.