Госдеп раскрыл карты: США намерены "задушить" русский газовый проект в Арктике

Соединённые Штаты поставили перед собой цель прекратить проект России под названием "Арктик СПГ-2".Русский проект "Арктик СПГ-2" - строительство завода по сжижению природного газа - настолько мозолит глава Соединённым Штатам, что они задались целью его уничтожения.
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