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Лука Дончич: «Выступать в одной команде с Кайри Ирвингом – радость и удовольствие»

Во вторых половинах серии первого раунда с «Клипперс» (4-2) Кайри набирал в среднем 20,0 очка при 60% с игры и 53% из-за дуги.

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