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Как подключить вентилятор в ванной

Как подключить вентилятор в ванной

Одной из основных проблем в ванной комнате является избыточная влажность. Предусмотренная система вентиляция зачастую не справляется с объёмом необходимой работы и влажный воздух начинает застаиваться внутри комнаты, а от этого начинают отсыревать стены, что влечёт за собой не только проблемы комфортного пребывания внутри, но и в значительной степени повышает вероятность возникновения плесневого грибка.

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