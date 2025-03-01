Как подключить вентилятор в ванной

Одной из основных проблем в ванной комнате является избыточная влажность. Предусмотренная система вентиляция зачастую не справляется с объёмом необходимой работы и влажный воздух начинает застаиваться внутри комнаты, а от этого начинают отсыревать стены, что влечёт за собой не только проблемы комфортного пребывания внутри, но и в значительной степени повышает вероятность возникновения плесневого грибка.