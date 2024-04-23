Кайнанам да минем килендәшемә начар мөнәсәбәттә булуымны бел

Кайнанам да минем килендәшемә начар мөнәсәбәттә булуымны белә, гәрчә мин аның белән бу хакта бер дә сөйләшмәсәм дә.
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Кайнанам да минем килендәшемә начар мөнәсәбәттә булуымны белә, гәрчә мин аның белән бу хакта бер дә сөйләшмәсәм дә.