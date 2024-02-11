В челябинском районе прошли гонки на приз поднявшего над Рейхстагом флаг земляка. Фото

В Красноармейском районе (Челябинская область) накануне прошли соревнования по лыжным гонкам и пулевой стрельбе, посвященные Василию Казанцеву, который 30 апреля 1945 года поднял над немецким Рейхстагом в Берлине флаг Победы.
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