Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Заочно осуждённого в ДНР британского наёмника-«азовца»* разорвало на куски под Изюмом

Заочно осуждённого в ДНР британского наёмника-«азовца»* разорвало на куски под Изюмом

Британские СМИ подтвердили, что на днях в Харьковской области сдох Кристофер Гаррет (по кличке Леон Свомпи/Leon Swampy либо просто Свомпи/Swampy, что в переводе с английского означает "болотистый"), гражданин Соединённого Королевства.

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