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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «Путин – настоящий спортсмен. Если бы не он, не было бы ни побед на ЧМ и Олимпиадах, ни КХЛ. Государство очень многое делает для развития спорта»

– Бизнес-эффективность спортивных клубов, команд зависит от популяризации вида спорта как такового. Насколько ее уровень сегодня достаточен, на ваш взгляд? Что еще вы считаете нужным сделать, чьи усилия необходимо наращивать: самих клубов, государства? – Это совместная работа.

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