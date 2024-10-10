Роман Ротенберг: «Путин – настоящий спортсмен. Если бы не он, не было бы ни побед на ЧМ и Олимпиадах, ни КХЛ. Государство очень многое делает для развития спорта»

– Бизнес-эффективность спортивных клубов, команд зависит от популяризации вида спорта как такового. Насколько ее уровень сегодня достаточен, на ваш взгляд? Что еще вы считаете нужным сделать, чьи усилия необходимо наращивать: самих клубов, государства? – Это совместная работа.