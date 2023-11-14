Всем привет! Меня зовут Ольга, и я 3 года прожила в Америке, в штате Калифорния. И за это время мне удалось побывать на разных мероприятиях, вечеринках и торжествах и понаблюдать за тем, какие особенности застолья есть у американцев.
Традиции американского застолья, которые я не смогла понять даже прожив 3 года в США
Комментарии
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Элина Морозова
А мы салатами не заморачиваемся, только из свежих овощей. А так мясо на горячее и нарезочка разная, сырная тарелка. Овощи-фрукты.
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19 час.
Вера Федорова
Ну , у нас любят разные новые салатики, хотя, они как-то не приживаются- попробовали, вроде, и понравилось, а повторять не хочется)).
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17 час.
Элина Морозова
А у нас- поменьше возиться, побыстрее приготовить, побольше пообщаться. Редко видимся и расстояния приличные.
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16 час.
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