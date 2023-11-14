ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Традиции американского застолья, которые я не смогла понять даже прожив 3 года в США

Традиции американского застолья, которые я не смогла понять даже прожив 3 года в США

Всем привет! Меня зовут Ольга, и я 3 года прожила в Америке, в штате Калифорния. И за это время мне удалось побывать на разных мероприятиях, вечеринках и торжествах и понаблюдать за тем, какие особенности застолья есть у американцев.

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Комментарии
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Элина Морозова
А мы салатами не заморачиваемся, только из свежих овощей. А так  мясо на горячее и нарезочка  разная, сырная тарелка. Овощи-фрукты.
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19 час.
Вера Федорова
Ну , у нас любят разные новые салатики, хотя, они как-то не приживаются- попробовали, вроде, и понравилось, а повторять не хочется)).
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17 час.
Элина Морозова
А  у нас- поменьше возиться,  побыстрее приготовить, побольше пообщаться.  Редко  видимся и расстояния приличные.
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16 час.

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