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NYT: верховный лидер Ирана приказал нанести по Израилю прямой удар

NYT: верховный лидер Ирана приказал нанести по Израилю прямой удар

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести удар по Израилю. По данным источников The New York Times (NYT), такие действия Тегеран рассматривает как ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

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Комментарии
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Сергей
Ежели Ирану поставить для удара по израильским пидарам НОРМАЛЬНЫЕ ракеты, Чтоб жидов с Палестины лет на 300 назад откинуть!!!
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10 час.

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