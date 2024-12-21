Süddeutsche Zeitung: подозреваемый в теракте в Магдебурге был беженцем

Global Look Press/Hendrik Schmidt/dpa Мужчина, подозреваемый в наезде на людей на рождественском рынке в немецком Магдебурге, был признан беженцем в 2016 году, сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источник.
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