Юнион – Шарлеруа где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Бельгии 16 августа

В пятницу, 16 августа, сыграют Юнион и Шарлеруа в рамках Чемпионата Бельгии по футболу. ➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ Игра пройдет на стадионе Жозеф Марьен Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.