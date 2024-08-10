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Диетолог Тимкина рассказала, что не стоит добавлять в салат, если хотите похудеть

Диетолог Тимкина рассказала, что не стоит добавлять в салат, если хотите похудеть

Мнение о том, что абсолютно все салаты низкокалорийные и вообще едой не считаются, — ошибочно. Оливье, сельдь под шубой, «Цезарь» и другие смешанные салаты, которые содержат сложные углеводы, например картофель, а также рыбу, мясо и сытную заправку, являются значительной частью обеда или ужина.

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