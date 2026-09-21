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ИА Регнум

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Бойцы ВС РФ сорвали три попытки переброски подкрепления ВСУ под Харьковом

Бойцы ВС РФ сорвали три попытки переброски подкрепления ВСУ под Харьковом

Российские военные пресекли три попытки ВСУ перебросить группы усиления из Великого Бурлука в направлении Ольховатки в Харьковской области.

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