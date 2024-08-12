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Военное обозрение

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Село Снагость из серой зоны перешло под контроль ВС РФ, подразделения противника оказались зажаты на участке изгиба одноимённой реки

Село Снагость из серой зоны перешло под контроль ВС РФ, подразделения противника оказались зажаты на участке изгиба одноимённой реки

ВС РФ продвигаются в Кореневском и Суджанском районах Курской области, однако пока вытеснения противника на сопредельную территорию не произошло.

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