Бразилия в июле нарастила поставки мяса в РФ до рекордных за семь лет $59,5 млн

Бразилия в июле нарастила экспорт мяса в Россию в 2,2 раза в месячном выражении, до $59,5 млн. Показатель является рекордным с ноября 2017 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской таможни.
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