ООН выразила лишь обеспокоенность в связи с массовым расстрелом мирных жителей в Газе

Армия Израиля нанесла удары в момент раздачи гумпомощи, признали в организации. Совет безопасности ООН обнародовал заявление в связи со стрельбой армии Израиля по палестинцам в Газе во время раздачи гуманитарной помощи.
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