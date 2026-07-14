Суд в Киеве арестовал экс-командира 155-й бригады ВСУ Лучанова

Суд Киева арестовал бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Анна Киевская" Станислава Лучанова, подозреваемого в подозревают в организации ликвидации двух человек.
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