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Суд в Киеве арестовал экс-командира 155-й бригады ВСУ Лучанова

Суд в Киеве арестовал экс-командира 155-й бригады ВСУ Лучанова

Суд Киева арестовал бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Анна Киевская" Станислава Лучанова, подозреваемого в подозревают в организации ликвидации двух человек.

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