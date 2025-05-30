Вооруженные силы (ВС) России сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии