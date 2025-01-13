Депутат Дубинский: конфликт на Украине можно остановить после безумия Зеленского Конфликт на Украине будет урегулирован только после остановки «безумия» президента страны Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
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