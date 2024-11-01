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Регионы России

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Московским автомобилистам из-за плохих погодных условий рекомендуется передвигаться только на зимних шинах

Московским автомобилистам из-за плохих погодных условий рекомендуется передвигаться только на зимних шинах

Автор: Лилия Иванова Столичные власти рекомендовали жителям города использовать зимние шины на своих автомобилях или пользоваться общественным транспортом в пятницу в связи с ожидаемыми плохими погодными условиями.

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