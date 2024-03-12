День 13 марта в истории

70 лет назад (1954) был образован Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР. В этот день был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР об объединении ряда управлений, служб и отделов Министерства внутренних дел СССР, занимающихся вопросами государственной безопасности, в Комитет государственной безопасности (КГБ).