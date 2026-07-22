Отменил помолвки после многолетних отношений и женился на случайной знакомой: неожиданные повороты в судьбе Александра Петрова

В сентябре 2023 года новость о женитьбе Александра Петрова удивила даже его преданных поклонников. Вместо ожидавшегося бракосочетания с коллегой по съемочной площадке, актер внезапно расписался с 22-летней студенткой Викторией Антоновой, далекой от мира кино.