TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 039 подписчиков

Отменил помолвки после многолетних отношений и женился на случайной знакомой: неожиданные повороты в судьбе Александра Петрова

Отменил помолвки после многолетних отношений и женился на случайной знакомой: неожиданные повороты в судьбе Александра Петрова

В сентябре 2023 года новость о женитьбе Александра Петрова удивила даже его преданных поклонников. Вместо ожидавшегося бракосочетания с коллегой по съемочной площадке, актер внезапно расписался с 22-летней студенткой Викторией Антоновой, далекой от мира кино.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии