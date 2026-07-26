Большинство немцев обвиняют власти во вмешательстве в личные свободы

Почти две трети немцев считают, что государственное регулирование постоянно усиливается и что государство все больше вмешивается в личную свободу граждан, следует из результатов опроса проведенного Алленсбахским институтом изучения общественного мнения, опубликованных 23 июля Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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