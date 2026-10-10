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В Киеве остановилось метро из-за отключения внешнего электропитания

В Киеве остановилось метро из-за отключения внешнего электропитания

Движение поездов в киевском метрополитене остановлено из-за отключения электропитания от внешних источников, 10 октября сообщила пресс-служба мэрии города.

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