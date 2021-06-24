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БЕЗРОГИЕ ВЫ НАШИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня — РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал проявлением сумасшествия заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона о выселении россиян с полуострова.

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