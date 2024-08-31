Для крымских детей открылись образовательные смены по разным направлениям

Ребята полуострова, которые увлечены наукой, спортом или искусством могут участвовать в интенсивных образовательные сменах в центре выявления и поддержки одаренных детей в Республике Крым «Импульс», рассказала директор гимназии-интерната Екатерина Скопинцева-Китюк 31 августа в интервью РИА Новости Крым.