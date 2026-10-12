В Челябинске диверсант получил 20 лет за поджог на железной дороге

21-летний житель Челябинска получил 20 лет лишения свободы за организацию поджога оборудования Южно-Уральской железной дороги по заданию украинских кураторов, а четверо завербованных им 17-летних подростков — от 5 до 8 лет.
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