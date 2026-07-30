Басков преобразился: эксперты раскрыли секрет его новой внешности

Николай Басков удивил поклонников своим новым образом. Марина Колесникова, врач-косметолог, объяснила трансформацию артиста значительной потерей веса и применением косметологических методов, отметив улучшение текстуры и тонуса кожи.
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