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Царьград

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Басков преобразился: эксперты раскрыли секрет его новой внешности

Басков преобразился: эксперты раскрыли секрет его новой внешности

Николай Басков удивил поклонников своим новым образом. Марина Колесникова, врач-косметолог, объяснила трансформацию артиста значительной потерей веса и применением косметологических методов, отметив улучшение текстуры и тонуса кожи.

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