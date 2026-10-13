Уникальная советская субмарина-рекордсмен, которая так и осталась в тени проекта 941 Подводные лодки проекта 667БДРМ или просто «Дельфин», далеко не так известны, как их старшие родственницы «Акула» из проекта 941.
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