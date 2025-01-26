Над Воронежской областью уничтожили несколько БПЛА

Системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно нейтрализовали несколько беспилотных летательных аппаратов на территории двух районов и одного городского округа Воронежской области.
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