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Над Воронежской областью уничтожили несколько БПЛА

Над Воронежской областью уничтожили несколько БПЛА

Системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно нейтрализовали несколько беспилотных летательных аппаратов на территории двух районов и одного городского округа Воронежской области.

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