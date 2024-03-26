Стала известна причина утренних взрывов в Челябинске

В МЧС успокоили — бояться не стоит, всё под контролем.Челябинцы с утра задались вопросом: в Ленинском районе были слышны звуки, напоминающие взрывы — что это? Начиная с 9:00 характерный шум появлялся несколько раз.
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