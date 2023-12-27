Несмотря на то, что цены растут, а зарплаты падают, благосостояние Россиян увеличивается. Умом Россию не понять...

Конец года, пора подводить итоги одного из самых худших годов для России. Как думаете, выросло ли ваше благосостояние за этот год? Вы можете позволить себе купить товаров и услуг больше, чем в 2022 или даже в 2021? Так сразу и на этот вопрос и не ответишь, ибо создаётся впечатление, что зарплаты стоят на месте годами, а цены ежемесячно растут, как на дрожжах, причём эта тенденция субъективно наблюдается уже лет 15, и в конечно итоге должна привести нас к полной нищете.