Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Несмотря на то, что цены растут, а зарплаты падают, благосостояние Россиян увеличивается. Умом Россию не понять...

Несмотря на то, что цены растут, а зарплаты падают, благосостояние Россиян увеличивается. Умом Россию не понять...

Конец года, пора подводить итоги одного из самых худших годов для России. Как думаете, выросло ли ваше благосостояние за этот год? Вы можете позволить себе купить товаров и услуг больше, чем в 2022 или даже в 2021? Так сразу и на этот вопрос и не ответишь, ибо создаётся впечатление, что зарплаты стоят на месте годами, а цены ежемесячно растут, как на дрожжах, причём эта тенденция субъективно наблюдается уже лет 15, и в конечно итоге должна привести нас к полной нищете.

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Комментарии
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Александр
И не пытайся.Ума то,всё едино, нет у тебя.
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15 час.
Владимир Крепкий
Они думают мне бан поставили🙃. Бан поставили тем у кого была зарплата 25000,а стала 47500😱
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14 час.
Александр Попов
В среднем ПОЛУЧАЕМ то же самое, ГЛАВНОЕ НЕ ХУЖЕ.
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11 час.

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