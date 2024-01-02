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Для жителей «цветущего сада» у нас грустные новости

Для жителей «цветущего сада» у нас грустные новости

Мало того, что хуситы нарушили движение судов в Баб-эль-Мандебском проливе и теперь европейцы переплачивают за доставку грузов из Азии и Ближнего Востока, так теперь ещё и нависла угроза над Гибралтарским проливом, что для «цветущего сада» вообще беда.

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Комментарии
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Валерий Ворожищев
А там ещё подводный кабель, да ещё какой?
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1 д.
Элла
Отлично, что существует принцип бумеранга!
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22 час.
Семенков Александр
Хоть одна радостная новость на опережение в Новом году!
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7 час.

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