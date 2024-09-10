Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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И снова здравствуйте! Про мину в Сочи)

И снова здравствуйте! Про мину в Сочи)

Пляж. Поколение выросшее без журнала "Юный техник" Якорную мину сорвало штормом и принесло к сочинскому пляжу.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Правда есть Бог на свете, и США за свои прегрешения скоро прекратят своё существование и не на войне, а что в жопе ковыряются друг у друга, а оттуда дети не рождаются.
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15 час.
Дмитрий
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14 час.
Вик Норд
Я ЗА самоочищение рода человеческого...,может быть ПОТОМ кто ни будь и объяснил этим олигофренам,КАКОЙ им шанс для развития дал Бог повторно,но пойдёт ли впрок урок?
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8 час.

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