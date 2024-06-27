МИД России отказался исполнять решение ЕСПЧ по Крыму

Россия не будет исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятое на основании иска Украины по Крыму, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев 27 июня на полях ПМЮФ-2024 в Санкт-Петербурге РИА Новости.
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