Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что проблемы в экономике ФРГ беспокоят его меньше, чем «влияние России на немецкое общество».
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«Моя самая большая забота сейчас — это не наша экономика, ...». После таких слов канцлера Германии, народ этой страны должен обвинить Мерца в геноциде и отправить на плаху. Я не понимаю, как такой бездушный, агрессивный монстр оказался на таком важном посту? Его не интересует ни страны, ни граждане его страны, у него в голове одна война, видимо, вследствие детской травмы из-за деда обершарфюрера и отца воевавшего за фашистов.