Писатель Беседин: немцы в Одессе были обречены

Ровно 80 лет назад, 10 апреля 1944 года, Красная армия освободила от фашистов Одессу. Ее обороняли несколько месяцев: с 5 августа 1941-го, когда пришел приказ ставки Верховного главнокомандования «Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности, привлекая к делу Черноморский флот», по 16 октября того же года.