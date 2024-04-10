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Писатель Беседин: немцы в Одессе были обречены

Писатель Беседин: немцы в Одессе были обречены

Ровно 80 лет назад, 10 апреля 1944 года, Красная армия освободила от фашистов Одессу. Ее обороняли несколько месяцев: с 5 августа 1941-го, когда пришел приказ ставки Верховного главнокомандования «Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности, привлекая к делу Черноморский флот», по 16 октября того же года.

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