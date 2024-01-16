Шоу Волочковой требуют запретить из-за видео, где Джигурда целует её в трусы Елена ГалицкаяСкандал вокруг видео, на котором Никита Джигурда целует Анастасию Волочкову в трусы, вызывает требования общественников из движения «Ветераны России» запретить шоу балерины.
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