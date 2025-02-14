Суд обвинил во взятке замначальника столичного отдела таможенного контроля

Заместителя начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Центрального таможенного управления Москвы Дениса Юрасова обвинили в получении взятки в особо крупном размере.
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